Ahmed Laaouej (PS) : "La crédibilité d’Hadja Lahbib est en lambeaux et nous lui demandons de démissionner"

Ahmed Laaouej estime que ce sera difficile de continuer à travailler avec Hadja Lahbib : "Comme nous n’avons plus confiance en elle, on va malheureusement douter de tout ce qu’elle vient nous raconter en commission des Affaires étrangères. Plutôt que d’être ‘capitaine de son âme’, elle est ‘capitaine de ses intérêts et de ceux de son parti’".

"Nous souhaitons faire en sorte que le gouvernement puisse continuer à travailler, donc on ne va pas faire sauter le gouvernement parce que madame Lahbib ne prend pas ses responsabilités. Le gouvernement a besoin de retrouver une certaine sérénité pour faire face aux grands enjeux du moment. Si on ne votait pas la motion simple, le Premier ministre allait chez le Roi présenter sa démission. C’est la logique politique du fait d’une majorité dispersée : à partir du moment où une majorité ne vote pas comme un seul homme ou comme une seule femme, les textes qui sont déposés par la majorité, il n’y a plus de majorité et c’est la démission du gouvernement ; pour nous cette option n’est pas possible".