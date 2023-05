Ahmed Laaouej : "Il est temps qu’Alexander De Croo retrouve son calme et son sens des responsabilités"

Selon le chef du groupe socialiste à la Chambre Ahmed Laaouej, "Alexander De Croo s’est comporté comme un chef de bande libéral et on va lui rappeler qu’il est d’abord Premier ministre, qu’il est comptable du respect de l’accord de gouvernement et qu’il doit faire vivre sa coalition". Interrogé sur La Première, Ahmed Laaouej réagit aux réactions à la proposition de Conner Rousseau d’obliger les chômeurs de longue durée à accepter "un job de base" ; Alexander De Croo s’est dit favorable à une limitation des allocations de chômage dans le temps. "C’est inacceptable, s’ils veulent eux-mêmes torpiller les grands projets (dont la réforme fiscale, ndlr) qui sont sur la table du gouvernement, c’est de leur responsabilité. Il est rare de voir un Premier ministre torpiller les dossiers qui sont en charge du gouvernement. Nous sommes le premier parti de la coalition, on n’est certainement pas d’accord avec sa proposition et sa méthode de travail : il est temps qu’Alexander De Croo retrouve son calme et son sens des responsabilités".

Il ne faut pas agiter des slogans parce que la N-VA le demande

Selon Ahmed Laaouej, "il ne sert à rien de sanctionner les chômeurs de longue durée ou de diminuer leurs allocations, cela ne fait pas augmenter le taux d’emploi. Les vrais problèmes c’est la formation, ce sont les difficultés des mamans solos, c’est la discrimination à l’embauche. C’est une proposition à courte vue injuste et inefficace. Il ne faut pas agiter des slogans parce que la N-VA le demande. Au nord du pays il y a une course à l’échalote derrière la N-VA, ce n’est pas en proposant des mesures de droite qu’on va rassurer les travailleurs !"