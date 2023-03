Ah ! Les jolies colonies

Ben Hamidou remonte le fil d’une enfance ballottée d’un univers à l’autre, marquée par l’éloignement familial et par la découverte d’autres possibles. Représentations du mercredi 29 mars au samedi 1er avril à l’Espace Magh à Bruxelles.

Ben Hamidou est né en Algérie. Il est arrivé sur le sol belge emmitouflé dans une couverture pour bébé, bien enlacé dans les bras de sa grand-mère. Il a grandi à Molenbeek, à la rue Conte de Flandre. Il se souvient de l’effervescence qui régnait dans cette première grande maison bruxelloise. Il évoque la dynamique imposée par ses parents pour adopter les modes de vie des Belges. A la maison, la famille Hamidou mange avec des couverts, la bouche toujours fermée. On danse le twist au milieu de salon. Au-dehors, les jeunes femmes portent la minijupe et les sourires épousent les couleurs du rouge à lèvres.

Mais l’univers bascule. Les parents se séparent. Le divorce est prononcé. L’hospitalisation de la grand-mère et les absences répétées du père le conduisent à la porte d’un autocar. On lui dit qu’il part en colonie mais du haut de ses six ans, il comprend rapidement qu’un foyer d’accueil est au bout du voyage.