Ah l’amour, toujours l’amour (au cinéma)

Evoquer l’amour au cinéma en démarrant avec le cultissime "Casablanca" de Michael Curtiz est bien entendu une évidence. Cette déclaration d’amour (ou cette réplique passionnée) est juste parfaite. Encore plus quand elle est jouée par le duo Ingrid Bergman et Humphrey Bogart. C’est bien simple, le film sorti en 1942 est considéré comme LE plus grand film d’amour de l’Histoire du cinéma. Enfin d’après l’AFI soit l’American Film Institute qui, pour célébrer les 100 ans du cinéma américain, a créé une série de divers classements de films selon divers genres. Le film d’amour en fait partie tout comme le film d’horreur, le polar et la comédie. Pour être complet, dans le Top 3 de ce classement sorti en 2002, derrière "Casablanca" on retrouve "Autant en emporte le vent" et "West Side Story".