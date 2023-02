"Je suis très fier du parcours de mes trois candidats.

Je suis très admiratif de la façon dont les KDTS ont relevé chaque challenge à chaque étape et l’engagement qu’ils ont eu avec les défis que j’ai leur ai lancés.

Fusion représente la précision, l’envie de présenter à chaque show un tableau plus fou, plus impressionnant et plus beau que le précédent. Ils sont l’essence même de cette émission.

William, c’est mon mini-moi. Je me vois en lui quand J’avais 18 ans, quand je voulais être danseur. Il me bouleverse chaque fois que je le vois danser car il est ce que je n’ai pas pu être. Techniquement, il est très bon et même s’il lui manquait l’interprétation dans les mouvements, il a appris aujourd’hui à faire sortir ses émotions et à toucher le public."