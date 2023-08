Mais comme l'a expliqué la comédienne à Télé-Loisirs, cet heureux événement "ne pouvait pas mieux tomber", puisque "Sophie (son personnage, ndlr) était enceinte de son troisième enfant au moment des faits. (...) Ce rôle me convenait d'autant plus que mon état me faisait littéralement planer."

De quoi parle ce téléfilm inspiré d'une histoire vraie ?