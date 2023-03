Agustin Galiana de retour dans "Ici tout commence" : découvrez pourquoi il était parti

Tout comme son personnage, l’acteur a en fait dû s’absenter quelque temps car il s’est vu proposer une très belle opportunité : celle de devenir coach dans l’émission belge The Dancer.

"Quand j’étais petit, je voulais être danseur. Donc quand on me propose une nouvelle émission dans laquelle la danse est au cœur, pour moi c’est très difficile de dire non" a-t-il en effet confié lors d’une entrevue accordée au magazine Voici.