Agustin Galiana, coach de "The Dancer" : "Très content de voir qu’il y a ce niveau de danse en Belgique"

Agustin Galiana est l’invité du 8/9 à l’occasion de la troisième émission de The Dancer, diffusée ce mardi soir sur La Une. Une belle surprise pour lui, dont le principal métier n’est pourtant pas la danse.

Comédien et chanteur, il commence par une carrière de danseur avant de rapidement abandonner. "C’est quelque chose qui me tient à cœur, que j’aime beaucoup, c’est une vraie passion, c’est un hobby, c’est quelque chose que j’aime beaucoup faire, mais je n’ai pas dédié ma carrière professionnelle à la danse."

Le gros de ma formation comme artiste, ce n’est pas la danse.

Dans The Dancer, il a créé une connexion très forte avec les deux autres coachs, Laurien Decibel et Aurel Zola, qu’il ne connaissait pas avant l’émission. "On s’entend très bien, on s’amuse, même s’il y a un peu de compétition". Car le but, c’est bien sûr de trouver le meilleur danseur de Belgique. "Et j’espère que ça va être un des miens", prévient-il.