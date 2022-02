Agüero vole à la rescousse de Messi et s’en prend à la presse française : "Ils l'ont démoli, je vais les boycotter"

Les temps sont durs pour Lionel Messi. Fort critiqué pour ses prestations en demi-teinte depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l’Argentin a été défendu par son ami de toujours Sergio Kun Agüero.

Retraité depuis le mois de décembre, Kun a rangé sa canne à pêche et a sorti les crocs pour venir en aide à Messi, décevant face au Real Madrid lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions (victoire 1-0). Si la Pulga a manqué un penalty lors de cette rencontre (bien stoppé par Thibaut Courtois), l’ancien cityzen ne comprend pas toutes les critiques subies par le nouveau parisien : "Quelle m**** ce penalty de Leo ? Non, Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c’est un ami, mais parce qu’il a joué fort. Il était bien et très actif", a déclaré Agüero sur sa chaîne Twitch.

Très en colère, le buteur s’en est violemment pris à la presse française : "En France, les magazines et les journaux l’ont démoli. Ce sont des c*****. Je devais avoir une interview avec un magazine français, mais j’ai dit : "Non, parce que je soutiens Leo Messi". Point. Alors au revoir, à bientôt."

Voilà qui a le mérite d’être clair. Une chose est sûre, n’en déplaise au jeune retraité, Messi n’a plus le même rendement que lors de ses belles années en Catalogne. Quoi de plus normal à 34 ans ? Autre certitude, le temps d’un soir, sur la pelouse du Parc des Princes, Lionel Messi s’est transformé en simple équipier d’un Kylian Mbappé toujours plus impressionnant.