Agroécologie : "On nous retire de plus en plus d’outils alors que nous faisons face à des variations climatiques jamais vues"

À ce sujet controversé, Simon Dierickx coordinateur de Greenotec indique le besoin d’une large palette d’outils en tant que cultivateur, pour faire face à des conditions climatiques compliquées, des ravageurs ou des maladies : "En agroécologie, on utilise des couverts végétaux qui sont des engrais verts. Si on n’a pas de gel, tout monte en fleurs et on ne peut pas semer. Parfois, on doit utiliser des produits phyto, du glyphosate entre autres. Bien sûr, il a mauvaise presse […] et est la figure de proue de l’agriculture intensive. Selon nous, elle n’est pas la formule la plus nocive et comme elle permet de protéger les sols tout en sécurisant l’implantation des cultures, elle représente un gros avantage. Mais elle est à utiliser avec parcimonie".

Simon Chavée de Terres Vivantes souligne de son côté : "Quand vous avez une septicémie, vous prenez un antibiotique. Parfois il faut faire place propre. En bio, on n’y a pas droit. On a parfois une septicémie qui s’aggrave de plus en plus et on nous dit que l’on ne peut prendre d’antibiotique. On pourrait le prendre une fois et revoir la stratégie pour avoir une flore diversifiée dans nos intestins. On n’en aurait plus besoin après. L’interdire, c’est parfois un peu stupide".

"La rotation et l’association des cultures sont utilisées en premier mais s’ils ne fonctionnent pas, on utilise le glyphosate à petites doses en dernier recours. On serait les premiers à vouloir s’en passer, je n’ai pas d’actions chez Bayer. On essaie de développer d’autres pratiques culturales où on peut s’en passer […]" poursuit Simon Dierickx coordinateur de Greenotec qui complète : "On est de plus en plus dans une société normée. L’administratif est hypercompliqué en agriculture et on nous retire de plus en plus d’outils alors que nous faisons face à des variations climatiques jamais vues. […] C’est pareil pour tous les outils, il faut être conscient de leurs impacts".

Simon Chavée de Terres Vivantes conclut : "Ce sont des leviers psychologiques à lever pour que des agriculteurs changent de pratiques. Il y a tout un panel à explorer".

