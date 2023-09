Agroécologie : alternatives naturelles aux pesticides & liens hommes-animal-machine

Nicolas est ensuite devenu enseignant-chercheur à la Haute école provinciale de Hainaut-Condorcet en 2016, où il dirige le laboratoire " Phytopathology Microbial and Molecular Farming lab ". Une unité de recherche spécialisée dans le développement de racines transformées mais aussi dans la phytopathologie, avec un attrait pour les solutions alternatives aux pesticides et l'agroécologie, et les "services microbiens", c'est à dire, tous les services qui peuvent être rendus par le microbiote du sol, comme le renforcement des défenses des plantes, la diminution des pathogènes dans le sol, etc...

Nicolas Desoignies travaille sur plusieurs projets de recherche, parmi lesquels :

*MORhiBa (Modulation des Organismes Rhizosphériques par les Blés anciens) qui vise à étudier les variétés de blés anciens – qui bénéficie d’un financement FRHE. Les plantes sont capables d'attirer certains des microorganismes bénéfiques proches de leurs racines voir même à l'intérieur de leurs tissus par le biais d'exsudats, des sécrétions racinaires riches en sucre. On estime qu'une partie de la résistance globale des plantes est due à ces microorganismes recrutés. Or, la résistance globale des plantes a été diminuée ces dernières années. Le but de ce projet est de voir si d'anciennes variétés de blé avaient plus de capacités de recrutement de microorganismes que les variétés actuelles.

*BB2MANCO (financement Win2Wal de la région Wallonne) qui porte essentiellement sur le mildiou de la pomme de terre, et qui vise à proposer des solutions biobasées (BB) en remplacement du mancozèbe, un fongicide (interdit depuis 2 ans) qui représentait 15% des fongicides épandus en Belgique. Le projet est mené par le laboratoire de Nicolas Desoignies en collaboration avec le CELABOR, un centre de recherche agréé (CRA) spécialisé dans l'extraction et l'entreprise MINAGRO qui travaillera ensuite sur la formulation des extraits.

*Un projet FRIA en co-tutelle avec l’UMons : la thèse (qui sera défendue fin septembre 2023) vise à évaluer la capacité antifongique de saponines. Elle combine l'expérience en chimie organique et spectrométrie de masse du laboratoire SM20 de l'UMons et la partie microbiologique dans le laboratoire de Nicolas. Cette recherche pourrait à terme valoriser des co-produits de quinoa et des dérivés de marron.

* SEED2SEED est un projet de pôle WAGRALIM qui regroupe, dès ce mois de septembre 2023, les trois entreprises Minagro, SCAM et Agricells, le CELABOR, et le PMMF Lab.Ce projet d'économie circulaire vise à valoriser des co-produits de culture/de transformation de produits agricoles végétaux (drèches de brasserie, son de blé, tourteau de colza) pour en faire des biostimulants.

*WBI est un projet de partenariat pour le développement durable, qui vise à implémenter la biofertilisation en maraîchage dans le contexte béninois. L’activité de plusieurs souches biofertilisantes sera testée par une approche de recherche action paysanne en champ école, Le projet prévoit aussi de développer des moyens low-tech et low-cost de la multiplication de ces souches, afin de les rendre plus accessibles pour les producteurs.