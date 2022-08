Agriculture : quelles solutions pour résister à la sécheresse et aux conditions météo extrêmes ?

Dans une parcelle de son exploitation à Grez-Doiceau, Géraud Dumont de Chassart a semé au début juillet un mélange de radis, lin, pois fourrager, de niger, de vesces et de phacélie… Un engrais vert, appelé aussi couvert végétal, qui va enrichir le sol mais aussi y maintenir un certain taux d’humidité. "Ces couverts végétaux travaillent à notre place. Ils permettent d’augmenter la porosité et d’infiltrer plus d’eau en cas de précipitations et surtout de fortes précipitations. Comme on travaille moins le sol, l’eau s’évapore également moins", explique l’agriculteur. Moins travailler le sol et davantage le couvrir pour lui conserver un meilleur taux d’humidité, ce sont des principes de l’agriculture de conservation. Mais cet été, les conditions de chaleur et de sécheresse sont telles que le semis réalisé ne remplira pas son rôle à 100%. "On est capables de limiter l’évaporation, mais quand il n’y a pas d’eau, il n’y a pas d’eau… On est un mois et une semaine après le semis, et il fait déjà ses fleurs et ses premières gousses, constate le cultivateur. On devrait avoir ce résultat-là en principe en novembre. La biomasse est faible alors qu’on attend plus tard quelque chose de cinq à six fois plus important".