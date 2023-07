Agriculture : "Nous devons produire, commercialiser, mais aussi être juristes, nous n’avons pas le droit à l’erreur"

L’impact de l’agriculture sur le réchauffement climatique est souvent pointé du doigt. Une question loin d’être ignorée par le secteur, affirme Marianne Streel. "On est bien conscients d’un dérèglement climatique. Nous devons nous adapter et lutter contre le réchauffement. Dans notre secteur, on a limité nos émissions CO2. On va continuer grâce à la recherche, aux cellules d’accompagnement. Le changement prend du temps. Soit on fait une évolution, soit on fait une révolution. Une révolution, ce n’est jamais bon. L’évolution prend du temps. Il faut aussi valoriser la recherche sur notre territoire wallon. Cela nous aide à évoluer et à être toujours plus durable", prône la représentante du secteur.