Agriculture : les pluies printanières ont eu un effet bénéfique sur l’herbe des prairies

Le soleil est de retour après quelques semaines pluvieuses. Si notre moral en a pris un coup, les agriculteurs ont apprécié cette météo. L’herbe a bien poussé dans les prairies. De quoi avoir du stock pour nourrir le bétail.

De l’herbe de qualité

À Oppagne, près de Durbuy, la première coupe d’herbe est en cours. Et la qualité est au rendez-vous. "Ici, l’herbe est à un bon stade de maturité, explique Didier Delmotte, agriculteur à Ferrières, avec un taux de matière sèche qui est vraiment très bien pour mettre en silo parce qu’il ne faut pas que ce soit trop sec non plus pour la conservation."

L’alternance du soleil et de la pluie constitue la bonne association d’une récolte abondante. "La météo nous a fait attendre un petit peu, mais ici en Famenne, on est quand même à un bon stade pour la végétation, et c’est très important pour nous d’avoir un fourrage de qualité puisque toute la production hivernale du bétail en dépend. Et ici, c’est bien parti", se réjouit Didier Delmotte.

L’herbe est ensuite déchargée dans les fermes, où des silos sont constitués progressivement.

Du stock pour nourrir le bétail

Ce matin, ce sont quatre agriculteurs qui unissent leurs efforts pour un travail de qualité. En 1992, ils ont créé une CUMA, Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole.

Aujourd’hui, ils tirent des enseignements positifs, comme le souligne l’agriculteur de Ferrières : "On roule toujours avec les mêmes chauffeurs. On ne se regarde même plus. Les automatismes sont là depuis 30 ans et ça, ça a vraiment été un très grand plaisir dans notre carrière. Il ne faut pas négliger non plus l’économie d’échelle que ça a représenté sur 30 ans, et quand on fait le prix moyen des 30 ans, on est hypercompétitifs."

Dans une exploitation agricole, comme dans d’autres secteurs, chaque euro compte. Les silos constitués aujourd’hui ne devraient pas être entamés avant le mois de novembre.