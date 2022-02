Agriculture et foresterie durables : PlantC, l’opérateur local qui permet d’accélérer la transition de nos territoires

L’idée, c’est de combler un trou au niveau des contributions des gens et des entreprises. Aujourd’hui, ces entreprises contribuent à hauteur de plusieurs millions d’euros à des projets dans l’Hémisphère Sud, via le recours aux crédits carbone. Des démarches qui sont nécessaires et bien vues.

Mais en prenant une petite partie de ces contributions ou en donnant plus, il est possible aussi de contribuer à des projets locaux qui ont un lien direct avec le réchauffement climatique. "On voit que sur le marché de compensation carbone des contributions à hauteur de millions d’euros dans l’hémisphère sud. Mais, il y a un besoin de faire ça aussi chez nous. De plus, on peut y voir une volonté de contribuer plus localement."

Plan C souhaite jouer la carte de l’éthique : elle se veut locale, mais aussi transparente. "On pourra en effet visualiser le résultat directement. Si la personne veut voir où en est le projet, il peut venir voir par lui-même. Et si dans 10 ans, on nous demande où en est la plantation, c’est possible."

Les entreprises peuvent donc s’engager avec PlantC pour différentes raisons : faire une contribution carbone puisque chaque projet fait l’objet d’un chiffrage du CO2 absorbé et/ou des émissions évitées. Et puis, il y a aussi la dimension du développement. Les entreprises peuvent devenir un moteur de transformation de leur territoire, en contribuant à des projets locaux.