Agriculture : cet été, on moissonne du blé en quantité et en qualité, malgré la hausse des coûts de production

Les agriculteurs sont donc en général satisfaits de la situation, malgré l’inflation qui frappe la société depuis quelques mois maintenant. On a récolté environ 10 tonnes de blé par hectare, ce qui est un très bon rendement. Mathieu Vercruysse "Les prix ont été revalorisés. On est passé de 200 à 322 euros la tonne pour les contrats "prix justes producteurs". C’est à mettre en parallèle avec "l’augmentation des prix du gaz, des carburants…" Sans compter le prix des engrais qui "a augmenté de fois 4 à fois 6". Le blé sera donc mieux vendu, mais aura coûté plus cher à produire. Une situation que notre agriculteur hennuyer espère néanmoins qu’elle ne "durera pas", la faute à une inflation importante.