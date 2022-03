Reste que, selon elle, les témoignages sur les réseaux sociaux peuvent parfois complexifier le travail de la justice.

En effet, les enquêteurs et magistrats se révèlent parfois frileux. "Cela se traduit par une crainte de disparition des preuves au niveau de l’enquête. Et l’impossibilité, peut-être, d’obtenir des éléments de preuve qui permettront un jour de faire renvoyer ces dossiers devant les tribunaux."

Ce tribunal médiatique n’est que le résultat des défaillances judiciaires

Toutefois, l'avocate insiste : "ce tribunal médiatique n’est que le résultat des défaillances judiciaires." Et, à ses yeux, c'est à l'institution judiciaire d'être le réceptacle des plaintes.

Par ailleurs, Caroline Poiré estime qu'il ne sera possible de sortir du principe de "parole contre parole" que si les enquêtes judiciaires deviennent beaucoup plus étayées. "Il va falloir élargir l’arsenal des preuves : ne pas se limiter à l’audition de la plaignante et l’audition du témoin."