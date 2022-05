Agressions par piqûre : les festivals misent sur la prévention

Alors que plusieurs hypothèses circulent sur le contenu de ces seringues, les organisateurs de festivals prennent les devants pour la saison.

Pour Damien Dufrasne, président du festival de Dour et de la nouvelle fédération regroupant les festivals bruxellois et wallons, "il faut rester attentif à tout ce qu’il se passe. Nous n’avons pas encore de retour de tout le milieu scientifique et de la police par rapport à ces faits. Nous allons voir ce qu’il en ressort et prendre les mesures nécessaires".

Pour lui, la prévention est fondamentale. "Je pense qu’il y aura une concertation avec les services de secours et la police. A Dour, comme ailleurs, nous avons déjà énormément d’agents d’accueil, des caméras et des cellules de la Croix-Rouge. Il faudra rappeler bien aux festivaliers que s’ils suspectent avoir été piqués, ils doivent absolument se tourner vers la cellule de la Croix-Rouge. Et puis, il y aura une mise en avant et une sollicitation sur les réseaux sociaux, pour que les festivaliers soient plus vigilants entre amis".