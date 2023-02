Agressions à Waterloo : la police va renforcer les contrôles dans le centre-ville

En début de semaine, deux agressions successives, dont l’une à l’Institut des Sacrés-Cœurs, ont créé un certain émoi dans la commune de Waterloo. Les victimes : un garçon de 18 ans, et deux éducatrices. On soupçonne un groupe de jeunes, peut-être mineurs, d’être à l’origine de ces agressions. Leurs identités et leurs mobiles ne sont toutefois pas connus à ce stade.