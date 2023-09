Agression sexuelle sur mineur : Jérôme Pernoo est condamné à un an de prison avec sursis et interdit d’enseigner à des mineurs pendant 10 ans

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement dans l’affaire de Jérôme Pernoo, accusé de harcèlement et d’agression sexuel par quatre anciens élèves. Relaxé pour les accusations de trois plaignants (dont fait partie le violoncelliste Bruno Philippe), le violoncelliste a été condamné à un an de prison avec sursis, au versement d’une amende et à l’interdiction d’exercer une activité avec des mineurs pendant dix ans, dans le cadre d’une quatrième plainte.

Début décembre 2022, Jérôme Pernoo, 51 ans, avait été placé en garde à vue à Paris, au sein de la Brigade de protection des mineurs, à la suite de trois plaintes déposées par d’anciens élèves, pour des faits qui se seraient déroulés entre 2005 et 2016 pendant des stages ou des voyages à l’étranger. Soupçonné de harcèlement sexuel sur deux jeunes élèves majeurs et d’agression sexuelle sur un mineur, le professeur avait nié toutes les accusations faites à son encontre. Fin 2022, un quatrième ancien élève de Jérôme Pernoo, le violoncelliste Bruno Philippe, qui lui avait jusqu’alors témoigné son soutien, avait décidé de sortir du silence et de déposer plainte contre Pernoo pour des "faits comparables".

Relaxe pour trois accusations

En mai dernier, à la fin du procès en correctionnelle, le parquet avec requis à l’encontre du violoncelliste, deux ans de prison, dont un avec sursis, mettant sa décision en délibéré au 26 septembre. Ce mardi, l’annonce du jugement a provoqué l’indignation d’une partie des plaignants et de leur famille.

En effet, Jérôme Pernoo a été relaxé pour les accusations de trois des quatre plaignants. Les relaxes concernent la plainte d’une ancienne élève de Pernoo qui lui aurait notamment attrapé les seins lors d’une soirée, ainsi que la plainte concernant un baiser forcé lors d’un voyage dans le Transsibérien d’un second plaignant, des faits qu’on ne peut prouver de manière incontestable, en l’absence de témoins directs. La troisième plainte était celle du violoncelliste Bruno Philippe. Concernant les faits d’agression sexuelle qui auraient été commis en 2009 et 2010, alors que Bruno Philippe était encore mineur, la juge note qu'"il n’y a aucun témoin des faits, ni du trouble de Bruno Philippe", comme le rapport France Musique. La juge note également qu’il n’y a "aucun élément suffisant" pour un fait similaire qui se serait produit en 2011. Elle relève toutefois une "attitude ambiguë" de Jérôme Pernoo envers Bruno Philippe, pointant une "forme d’emprise affective, pas de harcèlement sexuel".

"Reconnu coupable d’agression sexuelle"

Jérôme Pernoo a, en revanche, été reconnu coupable d’agression sexuelle sur un ancien élève âgé de 14 ans au moment des faits, en 2005, à Londres. Ce dernier avait affirmé que l’enseignant lui avait "caressé le sexe par surprise alors qu’il était endormi dans son lit". L’année suivant, le jeune homme s’était confié à des proches, qui ont pu corroborer sa version des faits. "Jérôme Pernoo est donc considéré coupable de ces derniers faits d’agression sexuelle", a conclu la juge, notant "l’absence de remise en question" du violoncelliste.

La peine d’un an de prison avec sursis est assortie d’une interdiction d’exercer, pendant dix ans, toute activité bénévole ou professionnelle avec des mineurs, d’une l’invitation à effectuer un "travail d’introspection", du versement d’une amende pour préjudice moral et matériel et enfin l’inscription de son nom au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Une peine relativement moindre que celle requise par le parquet en mai dernier, qui demandait deux ans de prison, dont un avec sursis, et une obligation de soin.