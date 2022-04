Agression sexuelle dans le métro bruxellois : Isabel filme l’auteur, sa plainte est classée sans suite

"J’ai alors parlé à la personne en face de moi", poursuit Isabel, "en lui disant que l’homme avait mis sa main dans mon entrejambe. Et quand j’ai vu que l’homme était encore dans la rame, je me suis levé et j’ai été le voir."

Elle sort son téléphone et commence à le filmer. L’agresseur est face à la porte et se cache le visage. Isabel fulmine. Dans la vidéo qu’elle diffuse sur les réseaux sociaux, visionnée plusieurs centaines de milliers de fois, on l’entend crier : "Ce monsieur est en train de me toucher, en train de me toucher. J’étais assise tranquillement en train d’écouter ma musique et ce monsieur a mis sa main sur ma cuisse, dans mon entrejambe."

"C’est pas normal, c’est pas normal", répète Isabel, qui tente de retirer le manteau que l’homme a placé devant son visage pour le masquer. "Tu peux montrer ton visage de gros connard ? Montre ton visage ! Montre !", hurle Isabel.