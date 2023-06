Agression du petit-neveu de Brigitte Macron : jusqu’à 15 mois de prison ferme

Deux hommes au profil de marginaux ont été condamnés à des peines de 12 et 15 mois de prison ferme pour avoir agressé un petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, le 15 mai devant sa chocolaterie à Amiens, dans le nord de la France. Un troisième prévenu a été relaxé par le tribunal correctionnel d’Amiens "au bénéfice du doute".

Le parquet avait requis des peines plus lourdes, allant de deux ans et demi à trois ans et demi de prison ferme, à l’encontre des trois hommes, pour violences en réunion. Le procureur Jean-Philippe Vicentini a pointé du doigt à l’audience une agression "gratuite, violente et grave".

À l’audience, "j’ai vu des lâches" essayant d'"échapper à leurs responsabilités", a-t-il dit, demandant le maintien en détention des prévenus, âgés de 20, 22 et 34 ans. Agé de 30 ans, le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, était absent à l’audience. Selon une source policière, il a eu quatre jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Quatre autres personnes interpellées dans le cadre de ce dossier ont été relâchées après leur garde à vue. Une adolescente de 16 ans, également poursuivie, doit ultérieurement comparaître devant un juge des enfants. Les violences contre les élus et leur famille sont en hausse en France. En 2022, une augmentation de 32% des faits de violence physique ou verbale contre les élus a ainsi été enregistrée, selon le ministère de l’Intérieur.