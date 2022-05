Agression d’un ambulancier à Charleroi : un phénomène de plus en plus fréquent

Vincent, ambulancier de 31 ans, a été agressé ce lundi à Roux (Charleroi) par un père et son fils, bloqués en voiture lors de l’intervention. Au lendemain des faits, il se dit touché psychologiquement, et prêt à démissionner. Un phénomène malheureusement de plus en plus fréquent.

Les faits se sont déroulés ce lundi un peu après 14h00. Vincent est appelé pour aider une dame âgée victime d’un trauma au niveau de l’épaule : "comme bien souvent sur notre secteur, on est obligé de se mettre au milieu de la route, devant chez le patient car c’est de l’aide médicale urgente, on doit intervenir le plus rapidement possible".

Le temps que la patiente soit installée dans l’ambulance, les deux agresseurs, bloqués en voiture derrière l’ambulance, commencent à mettre des coups d’accélérateurs et à insulter l’ambulancier. "À l’heure actuelle, ça nous arrive toutes les semaines, donc ça entre par une oreille, ça ressort par l’autre", ajoute Vincent. Au moment où l’ambulance allait redémarrer, le père et son fils se placent à sa hauteur, continue à l’insulter, puis le sortent de leur véhicule et le roue de coups sous les yeux de sa compagne, elle aussi ambulancière. L’un des deux agresseurs a même un couteau en main.

Aujourd’hui, Vincent souffre de courbatures, et de douleurs un peu partout sur le corps. Mais il est surtout touché mentalement : "Psychologiquement, je me sens au plus bas. À chaud, j’ai tout de suite envie de démissionner. Aujourd’hui, je ne suis vraiment par prêt à remonter dans une ambulance, et ma compagne non plus. Il y a une sorte de frustration, on est là pour aider la population, et on se fait agresser. On n’est pas formé pour ça, on n’a pas signé pour ça".

Selon le Parquet de Charleroi, les deux auteurs des faits doivent être entendus par un juge d’instruction, et par un juge de la jeunesse. Le père risque de 2 mois à 4 ans d’emprisonnement. Son fils risque une peine similaire, à laquelle s’ajoute un port d’arme prohibé, mais il relève des institutions de la jeunesse.