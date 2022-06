Agression au couteau en gare de Tournai : l'agresseur est l'ex-compagnon de la victime

La circulation ferroviaire a repris normalement ce jeudi en début d'après-midi aux alentours de la gare de Tournai après l'agression au couteau survenue dans la matinée dans le couloir sous voies de la gare, a indiqué la SNCB. Quatre des cinq voies étaient alors inaccessibles, ce qui avait occasionné de nombreux retards sur plusieurs lignes.

Une violente agression

Une femme a été victime d'une agression au couteau ce jeudi matin dans le tunnel sous les voies faisant la liaison entre le boulevard Eisenhower et la gare de Tournai. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés peu avant 07h20. Deux ambulances et un SMUR ont été dépêchés sur place. La victime a été poignardée au niveau du cou par son ancien compagnon. À cette heure de pointe, la scène s'est déroulée devant de nombreux témoins. L'auteur a été maîtrisé par trois hommes : un voyageur, le libraire de la gare et un agent de Sécurail. La victime est dans un état grave. Les secours ont dû stabiliser son état sur place avant de l'emmener à l'hôpital. Ses jours sont toujours en danger. L'agresseur est âgé de 66 ans et originaire de la région.

Le couloir avait dû rester fermé pour les besoins de l'enquête, ce qui a provoqué des perturbations au niveau de la circulation des trains. Tous les trains circulaient, mais il fallait s'attendre à des retards importants car quatre voies sur cinq étaient inaccessibles.

L'enquête est à présent entre les mains de la Police judiciaire de Mons-Tournai.