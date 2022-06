Agression à la piqûre dans un bar à Mons : Lara, 23 ans, dépose plainte

"Je me souviens qu’un homme m’a poussé sans aucune raison. Je me suis énervée. Puis, c’est le gros black-out jusqu’au moment où je me suis réveillée dans mon lit le lendemain", rapporte Lara à propos de la soirée du samedi 4 juin dans un pub irlandais de Mons.

Un ami présent sur place lui dira qu’elle avait un comportement "bizarre". Qu’elle était anormalement agressive, qu’elle criait, qu’elle était complètement "speedée". Alors que ce n’est pas dans ses habitudes.

A son réveil, l’étudiante de 23 ans ressent des douleurs à la fesse gauche. "Je ne parvenais plus à me mettre sur le côté", explique-t-elle. "Sur ma fesse, je vois un hématome et un bout de peau retiré avec un point qui ressemble étrangement à une piqûre."

Comment suis-je rentrée ? Avec qui ? Qu’est-ce que j’ai fait de la soirée ?

Elle pense tout de suite à une agression à la piqûre. Elle panique. Elle s’imagine le pire. Ces questions tournent en boucle dans sa tête : "Comment suis – je rentrée ? Avec qui ? Qu’est-ce que j’ai fait de la soirée ?"

Dimanche, 13 heures, elle se rend à aux urgences pour une prise de sang et un test d’urines. Les analyses toxicologiques réalisées le dimanche à 15 heures ne révèlent la trace d’aucune substance. "Pas étonnant, les faits remontent à plus de 12 heures et on sait que passé ce laps de temps, on ne trouve plus de traces de sédatifs dans le sang", s’indigne Lara.

La jeune femme attend à présent ses résultats pour le VIH et l’hépatite. "Ça m’angoisse, je suis hyper anxieuse car je ne pense pas que le gars qui a fait cela ait changé d’aiguille entre chaque injection", s’inquiète Lara. "Or, je sais que d’autres filles ont été piquées le même soir que moi".