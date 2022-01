Agression à caractère homophobe au Mont des Arts en juillet 2021 : un suspect interpellé

La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles annonce ce jeudi l’interpellation d’un suspect dans le cadre d’une enquête suite à une agression à caractère homophobe sur deux hommes, agression survenue au Mont des Arts en juillet dernier.

"Les deux hommes ont subi des injures portant sur leur orientation sexuelle. Les esprits se sont échauffés et le suspect a fait appel à un groupe d’amis, qui se sont rendus sur place peu après", indique la zone. "S’en est suivie une agression d’extrême violence qui a vu l’une des victimes sévèrement prise à partie par le groupe, recevant nombre de coups, dont un coup de bouteille cassée au visage, qui lui laissera une cicatrice permanente. Son portefeuille et son GSM ont également été volés par les malfaiteurs."

Un suspect connu des services de police

Les deux victimes ont ensuite été transférées dans un hôpital, "la victime avec des blessures graves mais non critiques, tandis que son compagnon était en état de choc sévère."

La zone de police ajoute que lors de son intervention sur place, "les auteurs avaient déjà pris la fuite. L’enquête menée par la recherche locale a finalement permis de trouver le principal suspect dans ce dossier, qui a été arrêté le lundi 18 janvier 2022. Il s’agit d’un jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, qui avait déjà eu affaire à la police à plusieurs reprises pour coups et blessures volontaires, menaces et faits de vol et de stupéfiants, parmi d’autres méfaits."

Le suspect a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles après audition.