Agréable week-end bien ensoleillé au programme

Ce matin, le ciel est bien dégagé mais accompagné de quelques voiles d’altitude. La formation de brouillard et de nuages bas restera présente durant une partie de la matinée par endroits, essentiellement sur le sud de la province de Luxembourg. Quelques gelées par endroits à l’aube, surtout dans les cuvettes et les vallons, mais le mercure indique 0° à Botrange, 5° à Namur, 6° du côté de Bruxelles et 3° à Anvers.