Agrandir le Domaine des Hautes Fagnes? A Waimes, des réticences commencent à se manifester

Le Domaine des Hautes Fagnes, c'est un centre de bien-être, doublé d'un hôtel d'une soixantaine de chambres, à Ovifat. Son succès de fréquentation a incité les gestionnaires à présenter un vaste plan d'agrandissement: une quinzaine de "chalets" sur pilotis, répartis en deux hameaux, et une extension des zones de retaurant, de piscine et de détente. L'étude d'incidences sur l'environnement est terminée, et elle est actuellement soumise à la consultation de divers organismes. La commission communale d'aménagement du territoire se penche sur le dossier la semaine prochaine. Dès à présent les experts du conseil économique et social wallon se sont prononcés.

Ils demandent carrément un nouveau projet. Le souci, c'est la gestion des eaux: les pluies, les ruissèlements, mais également les rejets chlorés des activités balnéaires, dont l'impact sur les sites naturels protégés des environs n'a pas été suffisammpent examiné. Les inondations de l'été dernier, notamment de la Warche, incitent évidemment à redoubler de prudence.

Mais l'aspect écologique n'est peut-être pas l'essentiel. Depuis la crise sanitaire, avec les restrictions de voyages, les touristes sont de plus en plus nombreux dans la région, et les waimerais commencent à se plaindre du regain d'attractivité de leur localité. Jusqu'où convient-il de multiplier ce genre d'infrastructures d'accueil ? La question est d'actualité, puisqu'à deux pas du Domaine des Hautes Fagnes, une brasserie artisanale, entre balades et dégustations souhaite également se développer.