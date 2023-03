Agnès Jaoui : "On ne vit pas tout seul sur une planète, les autres comptent dans nos vies"

C’est en plein cœur de la ville de Mons que se trouve l’un des joyaux de l’Art nouveau belge : la Maison Losseau. Ancienne résidence de l’avocat et bibliophile Léon Losseau, elle présente une façade blanche néoclassique aux portes métalliques ornées de fleurs de fuchsia et un intérieur époustouflant. Bâtie à l’origine dans un style XVIIIe, les plus grands artistes et artisans de l’époque, dont l’architecte bruxellois Paul Saintenoy, sont intervenus pour sa transformation Art Nouveau. Ancien membre du Barreau de Mons, le propriétaire des lieux était alors animé par une passion pour les livres, il a d’ailleurs réuni une bibliothèque de plus de 100 mille ouvrages, aujourd’hui devenue le Centre de Littérature hainuyère. Enfin, le grand fait d’armes de Léon Losseau est d’avoir retrouvé l’édition originale d’une Saison en Enfer d’Arthur Rimbaud que l’on pensait jusque-là perdue à jamais. La Maison Losseau est inscrite à la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie et est, depuis 2015, accessible au public gratuitement du jeudi au dimanche.