Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri et Mister V réunis autour d’un déjeuner mondain dans "Place publique"

Cinquième long-métrage de et avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, "Place Publique" est une comédie douce-amère sur les dessous du monde de la télévision, à découvrir ce lundi dans votre séance VIP sur La Une.

Alors qu’elle vient d’acheter une maison à 35 minutes de Paris, Nathalie, productrice télé, réunit tout le gratin de la télévision française pour sa pendaison de crémaillère. Invité pour l’occasion, Castro, l’animateur vedette de son émission, se prépare à vivre une après-midi difficile. Il faut dire que depuis quelque temps, les audiences ne sont plus au rendez-vous. Il vieillit, et il a beau répéter à qui veut bien l’entendre que ça lui est égal, son public, lui, ne semble pas de cet avis. Comme si ça ne suffisait pas, son ex-femme Hélène est elle aussi de la partie, tout comme leur fille Nina, qui s’est mis en tête d’écrire un livre sur ses parents. Un projet que Castro ne voit pas d’un très bon œil : déjà qu’il passe pour le has-been de service, il ne manquerait plus que sa vie soit déballée sur la place publique !