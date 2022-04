Agneau, asperges et polenta pour le week-end pascal

Clarifier le beurre pour la béarnaise, le disposer dans un poêlon porté sur un feu moyen jusqu’au moment où le beurre se sépare et la partie huileuse flotte sur la partie blanche (caséine) qui se dépose sur le fond du poêlon, passer le beurre au chinois fin (le résultat doit avoir l’apparence d’huile et la partie blanche doit rester dans le chinois).

Entre-temps mettre à chauffer une poêle avec un filet d’huile d’olive, assaisonner de fleur de sel et de poivre du moulin les noix de gigot, lorsque l’huile commence à fumer, y déposer l’agneau, rôtir 3 minutes de chaque côté, déposer les noix sur un plat, enfourner 8 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés, déglacer la poêle avec le jus d’agneau, passer à nouveau au chinois fin dans un petit poêlon et garder au chaud à feu très doux, y incorporer les aiguilles de romarin ciselées finement. Sortir les noix d’agneau du four, les laisser reposer 10 minutes à couvert sous un aluminium recouvert d’un essuie de cuisine.