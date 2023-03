Agitation et troubles de la concentration chez l’enfant : comment repérer un TDA ?

Etiqueter un enfant TDA est aujourd’hui 'à la mode'. Or, d’autres tableaux cliniques peuvent être envisagés. Tous peuvent donner des problèmes d’agitation qui donnent aussi des troubles nerveux. Dès lors, à partir de quand être alerté et qui doit-on consulter ? Quels sont les conseils pour aider les enfants, les parents et les enseignants, que l’on ait affaire à un TDA ou un autre trouble ? Interview pour Tendances Première de Cathy Assenheim, neuropsychologue, auteure et conférencière.