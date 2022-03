Agisme : les femmes (toujours) angoissées par l’idée de vieillir et de voir leur corps changer

Mais contrairement aux idées reçues, l’âge peut également se conjuguer avec le bien-être et l’accomplissement de soi. Lorsqu’on leur demande leur ressenti face à la personne qu’elles étaient il y a une décennie, les femmes jugent plus sévèrement leur apparence physique. Toutes classes d’âge confondues, la moitié des sondées affirment se sentir moins bien dans leur corps qu’auparavant. Mais trois femmes sur dix déclarent se sentir mieux dans leur tête.

Et plus des trois quarts confient même se sentir autant, voire plus, épanouies.

Notons également que les priorités des femmes évoluent sensiblement entre la trentaine et la cinquantaine. Si les trentenaires et quadragénaires placent, dans l’ordre, la famille (89%), la santé (52%) et leur couple (39%) dans leurs priorités, les quinquagénaires et sexagénaires privilégient le bien-être (34%) à leur vie amoureuse et prennent également davantage de temps pour elles-mêmes (71% des 60-70 ans contre 46% des 30-39 ans).

Et contrairement aux idées reçues, les femmes de 50 à 70 ans accordent plus d’importance à leur apparence que leurs cadettes. Un quart d’entre elles affirment y faire attention et ce, en toutes circonstances, contre seulement 15% des 30-49 ans.

Ultime constat et non des moindres, l’estime de soi augmente également avec l’âge. Si le regard du conjoint apparaît plus important que le propre regard des femmes entre 30 et 49 ans (60% contre 51%), l’ordre s’inverse totalement entre 50 et 70 ans (46% contre 61%).

* Cette étude a été réalisée entre le 29 novembre 2021 et le 1er décembre 2021, auprès de 1014 femmes âgées de 30 et 70 ans.