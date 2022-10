"Agir avant l’explosion", plaide le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Une manifestation contre la pauvreté a traversé les rues de Namur ce lundi pour revendiquer en priorité le droit au logement et l’abolition du statut de cohabitant. Il faut résoudre ces questions sans plus attendre : c’est le message du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté.

Avec la succession des crises, la pauvreté touche de nouveaux publics. On est au bord d’une explosion sociale, avertit le RWLP. Christine Mahy, Secrétaire Générale, constate que le pouvoir politique perd son crédit. Il faut d’urgence un sursaut, dit-elle.

Une aide rapide et à long terme

"Aider les gens au coup par coup, c’est important mais c’est beaucoup d’argent qui file finalement dans la poche de ceux qui font déjà d’énormes bénéfices", explique en substance Christine Mahy. Elle plaide plutôt pour une action structurelle : un investissement massif dans le logement, à destination d’abord des plus vulnérables. Ce serait, dit-elle, du gagnant-gagnant pour la société et pour le climat.

Contre la pauvreté et pour le climat

Voilà pourquoi les activistes climatiques et ceux qui luttent contre la pauvreté ont décidé de faire alliance. Ce lundi, à Namur, ils ont défilé côte à côte. Et dimanche, les collectifs de lutte contre la pauvreté marcheront donc aussi pour le climat. De cette façon, ils soulignent que leurs intérêts convergent, que ce qui, à leurs yeux, est bon pour la justice sociale, l’est aussi pour le climat.

Le statut de cohabitant

L’autre revendication qui parcourait les rangs des manifestants revient en boucle depuis des années : la suppression du statut de cohabitant. Dans le cortège, on lit les calicots qui expliquent que c’est une règle qui ampute les allocations, diminue les ressources, s’immisce dans les vies privées, augmente le besoin de logements et va à l’encontre de tous les enjeux sociaux auquel un gouvernement devrait travailler. Malgré l’une ou l’autre tentative d’y mettre fin, le statut demeure. Il faut maintenant le faire, réclament les manifestants.

Réponse politique

Pour le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, les personnalités politiques qui se sont montrées ce lundi à la manifestation ou lors des ateliers organisés qui l’ont suivie seront clairvoyantes si elles prennent la balle au bond. Il faut, précise Christine Mahy, que les gens puissent voir la différence dans leur quotidien pas seulement dans les annonces. C’est à ce prix, dit-elle, qu’ils mesureront l’intérêt de consentir aux efforts nécessaires pour la cause climatique et qu’ils pourront stopper la distanciation croissante entre le citoyen et son représentant politique.