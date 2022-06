Agfa Gevaert à Anvers : grève de 24 heures "pour l’entreprise"

Une grève de 24 heures a débuté mardi au sein de l’entreprise de produits d’imagerie Agfa Gevaert, à Anvers. "Jusqu’à mercredi, aucun ouvrier ni employé ne prendra le travail", indiquent les syndicats.

"La grève bat son plein", déclare Mark Pierssens, représentant syndical. "Agfa est à l’arrêt. Nous sommes 250 devant la porte."

Selon la porte-parole de l’entreprise, Viviane Dictus, quelque 600 travailleurs sont restés chez eux.

Les syndicats affirment qu’ils ne font pas grève contre l’entreprise "mais pour l’entreprise". Les préoccupations pour la sécurité et le manque de garantie en matière de sécurité d’emploi font partie des raisons de la mobilisation, tout comme la vente prévue de la division "offset" et les exigences de flexibilité. L’an dernier, la société s’est également séparée d’une partie de ses activités HealthCare IT.

"Par le passé, nous avons fait des concessions dans les conventions collectives pour maintenir l’emploi ici", souligne Mark Pierssens. Aujourd’hui, les syndicats veulent des garanties en retour. "La coupe est pleine. On nous accuse de ne pas travailler assez dur pendant que l’entreprise veut juste faire plus de profits."

La direction est en contact avec les syndicats et veut poursuivre les négociations, assure la porte-parole. "La direction pense qu’elle communique, mais il n’y a pas de véritable dialogue", répond le représentant syndical.