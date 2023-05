Agent pénitentiaire : un métier plus diversifié qu'il n'y paraît, mais toujours en attente de réformes

Se poser la question de savoir dater les premières prisons de l’Histoire, c’est prendre le risque d’affronter une réalité complexe où durant de longs siècles, la prison n’existait pas en tant que telle. Ni comme institution. Ni comme peine. Une longue et chaotique Histoire où les geôles, les cachots, servaient de lieux d’attentes du jugement ou de contrainte (contre rançon ou paiement). Et où c’était l’action (comme l’amende, le bannissement, la mort, le châtiment corporel ou le bagne) que permettait aux sociétés humaines de faire payer son crime au criminel.

Le tout, pour aboutir, fin 18e, aux prémisses de démocratie, d’état de droit et de justice institutionnalisée, permettant à la prison de s’installer et de s’instituer avec dans son sillage et à mesure que se pose la question de la réhabilitation, un métier : celui d’agent pénitentiaire.

Prison qui charrie aujourd’hui et plus fort que jamais, à travers ce métier, une tension fondatrice. Oscillant entre un modèle d’emmurement à la dure et un modèle plus ouvert, centré sur la réhabilitation des détenus. Le tout, avec des profils des résidents, de plus en plus corsés : assuétudes, radicalisation, santé mentale.