Le 15 mai 2022

Atelier "Pratiquer le compostage et le mulching au jardin" organisé à Jodoigne par Nature & Progrès.

Comment obtenir un compost de qualité au jardin avec ses déchets de cuisine et de jardin, et comment faire et utiliser le mulching ? Fabrication et manipulation des différents composts présents. Examen des composts apportés par les participants. Quelques exemples de mulchs et leur obtention.

