Agence spatiale européenne : "Il serait légitime que la Belgique ait un astronaute", estime Thomas Dermine

Le secrétaire d’État fédéral en charge de la politique spatiale, Thomas Dermine, se rend ces trois prochains jours à Paris pour participer au conseil ministériel de l’Agence spatiale européenne (ESA), avec l’espoir d’en revenir accompagné d’un nouvel astronaute belge.

"Le processus est géré de façon autonome par l’ESA, mais la Belgique ne doit pas avoir peur de ses ambitions : il serait légitime qu’elle ait un astronaute", a indiqué lundi M. Dermine (PS).

La Belgique était très bien représentée dans le pool de candidats (plus de 1.000 aspirants) et, selon les dernières informations connues, au moins un Belge restait en course dans la procédure de sélection, selon le secrétaire d’État.

C’est ce mercredi, en milieu d’après-midi, que l’Agence doit annoncer la nouvelle cohorte de quatre à six spationautes, dans la foulée de l’adoption de son budget.

"Ce serait un excellent signal pour le secteur spatial en Belgique et une incroyable façon de promouvoir les sciences en Belgique, notamment auprès des jeunes", souligne Thomas Dermine.