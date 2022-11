Agence spatiale européenne: Frank De Winne espère entraîner les nouveaux astronautes dès avril

L'ancien pilote de chasse, qui a participé à un vol-taxi Soyouz vers la Station spatiale internationale (ISS) en 2002 puis fut le premier commandant de bord, non-américain et non-russe, de l'ISS (octobre-novembre 2009), souligne l'évolution du monde des vols habités.

"Par le passé, quand on volait en navette avec les Russes, on était vraiment en partenariat. On avait accès aux documents, aux modules. Maintenant, quand on vole avec (la firme privée américaine) SpaceX, nos astronautes doivent être escortés jusqu'à la salle, même jusqu'aux toilettes. Nous n'avons que le minimum d'information possible, en tant qu'invités, pour pouvoir voler en sécurité."

"C'est leur modèle commercial, ils n'ont aucun intérêt à partager leurs connaissances, alors que dans le cadre de la NASA ou avec les Russes, c'était une coopération: on voulait partager les connaissances pour aller plus loin. Devons-nous continuer à être des visiteurs invités, en payant notre billet d'entrée ? Le futur de la Station spatiale internationale sera privé. Veut-on une certaine autonomie, et ainsi proposer une réciprocité en termes d'invitations ? C'est un enjeu géopolitique et surtout économique, si l'on veut que l'Europe et nos industriels jouent un rôle là-dedans."

À la veille de l'annonce de la sélection, le secrétaire d'État à la Politique scientifique Thomas Dermine, qui représente la Belgique à la ministérielle de l'ESA, nourrissait un solide espoir que le pays décroche un troisième astronaute, après Frank De Winne et Dirk Frimout. "Comptez sur moi pour revenir à Bruxelles avec un astronaute belge", a-t-il tweeté après plusieurs rencontres informelles.