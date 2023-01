AGDQ : quand les gamers s’allient pour lutter contre le cancer

Alors, oui, ça fait peut-être beaucoup de mots pour celles et ceux qui ne s’y connaissent pas ! Mais le but d’un speedrun est simple : terminer un jeu vidéo le plus vite possible. Prenons Pokémon Bleu et Rouge, par exemple. Un speedrun classique serait de commencer l’aventure et de la terminer en battant le Maître de la Ligue le plus rapidement possible !