AGC veut fermer son site de Fleurus : 187 emplois menacés, le gouvernement wallon va rencontrer syndicats et direction

Le groupe AGC a annoncé mercredi matin, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, son intention de fermer son site de Fleurus fin 2023, annoncent les syndicats CSC et FGTB. 187 travailleurs sont concernés dont 145 ouvriers et 42 employés.

"Les grands groupes verriers en Europe suppriment des lignes de production et pratiquent une politique de prix bas afin d’être plus concurrentiels. À la suite de la diminution de la rentabilité, aggravée par la hausse des prix de l’énergie, ce sont finalement les travailleurs qui sont les victimes de cette concurrence effrénée", déplore Luca Baldan, responsable sectoriel à la CSC bâtiment – industrie & énergie (CSC BIE). "En outre, de plus en plus d’activités sont délocalisées vers des pays où l’énergie et la main-d’œuvre sont moins chères, notamment à l’Est et en Chine."

"L’annonce de ce jour est clairement une insulte aux efforts fournis par les travailleurs depuis des décennies ! Depuis plus de 20 ans, les travailleurs d’AGC Fleurus ont répondu à toutes les demandes de flexibilité et d’adaptation aux marchés des actionnaires", estime la FGTB.

Réactions des syndicats

Les travailleurs du site d'AGC Fleurus ont réagi avec incompréhension et écœurement à cette annonce , ont affirmé mercredi après-midi les syndicats.

Le site d'AGC Fleurus est spécialisé dans la production de pare-brise. Au cours des vingt dernières années, il a connu plusieurs restructurations entrainant à chaque fois des compressions de personnel et des adaptations de la production, ont rappelé les syndicats.

"Dans le groupe, le site de Fleurus est connu pour sa capacité à produire des pièces complexes" , a souligné Sébastien Dupanloup, secrétaire fédéral à la FGTB.

En septembre dernier, le groupe avait indiqué son intention de restructurer une nouvelle fois le site. Sa volonté est désormais de le fermer. "Avec le gel de la procédure en décembre dernier, le personnel a espéré que la direction allait revoir sa décision et peut-être même investir sur le site. C'est finalement tout le contraire", a affirmé Luca Baldan, secrétaire national à la CSC.

"Il y a quelques semaines, le groupe a présenté à Las Vegas une nouvelle génération de pare-brise. Bien qu'elle ait été conçue grâce à de l'argent wallon investi dans le centre de recherche de Jumet, aucun des futurs pare-brise ne sera donc produit en Wallonie", a ajouté Sébastien Dupanloup.

Au cours d'une assemblée générale organisée mercredi en début d'après-midi, le personnel a décidé de se mettre en grève jusqu'à lundi.

Dans un tweet, le ministre-président wallon Elio Di Rupo a annoncé que le gouvernement wallon va prendre contact avec les syndicats et la direction pour faire le point sur la situation. "Nous mettrons tout en oeuvre pour soutenir nos travailleurs", a-t-il dit.

Réactions politiques

Le gouvernement wallon "se mobilise" sur ce dossier, a-t-il assuré mercredi. Le ministre-président, Elio Di Rupo (PS), le ministre de l’Économie, Willy Borsus (MR) et la ministre de l’Emploi, Christie Morreale (PS), vont prendre contact avec les syndicats et la direction de l’entreprise afin de les rencontrer sans délai pour faire le point sur la situation.

"C’est une très lourde nouvelle. Nous mettrons tout en œuvre pour soutenir nos travailleurs et travailleuses, dont le savoir-faire est reconnu, et pour préserver leur emploi", ont ajouté les ministres dans une première réaction.

Le président du PS, Paul Magnette, s’est dit "consterné" par cette annonce émanant d’un groupe "qui distribue des dividendes à ses actionnaires". Au fédéral, le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), a assuré qu’il ferait "tout ce qui est en (son) pouvoir pour avoir l’assurance du respect de la loi Renault et de la négociation d’un plan social sérieux."

Dans les rangs de l’opposition au Parlement de Wallonie, le cdH a d’ores et déjà appelé à la réunion en urgence de la commission de l’Économie, dès ce vendredi après-midi. La procédure Renault devant être enclenchée, il convient d’examiner toutes les mesures à mettre en œuvre pour les travailleurs et éviter la perte des 187 emplois, ont insisté le chef de groupe François Desquesnes et le député Julien Matagne.

Le PTB est allé plus loin : "la multinationale doit prendre ses responsabilités pour protéger l’emploi et développer l’outil. Dans le cas contraire le gouvernement wallon doit la menacer d’un portage public sans indemnisation", a lancé le chef de groupe Germain Mugemangango.