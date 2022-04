AGC Moustier-sur-Sambre : accord entre direction et syndicats, le travail reprend

Après un mouvement de grève qui aura duré 10 jours, direction et syndicats de l'entreprise AGC à Moustier-sur-Sambre (Jemeppe-sur-Sambre, Namur) sont finalement parvenus à un accord ce mercredi soir. Invité à se prononcer ce jeudi matin, le personnel a également approuvé cet accord, mettant ainsi un terme à la grève et reprenant le travail dans la foulée. "C'est une victoire pour les travailleurs" se réjouissent Johnny Lodovisi, délégué principal CSC et Anthony Maffeis, délégué principal FGTB.

Selon les termes de l'accord, les travailleurs d'AGC Moustier ne recevront pas la prime à laquelle ils estimaient avoir droit et pour laquelle ils étaient partis en grève, mais des compensations jugées largement satisfaisantes, notamment pouvoir bénéficier de tarifs plus avantageux face à la hausse des prix de l'énergie. "C'est vrai que ce n'est peut-être pas de l'argent directement dans la poche des travailleurs" reconnait Anthony Maffeis, "Mais je pense que d'un point de vue social, on peut dire que c'est encore mieux".

Entreprise globale, victoire locale

Si certains volets pourraient encore faire l'objet d'une nouvelle négociation l'an prochain au niveau de l'ensemble de l'entreprise, l'accord qui a été conclu, lui, ne concernera que les travailleurs du site de Moustier. "Nous sommes un grand groupe présent partout dans le monde et il est important de pouvoir encore négocier au niveau local" explique Johnny Lodovisi, "C'était notre combat principal, faire revenir la direction à la table ici à Moustier, et pas au niveau national. C'est très positif pour l'avenir du site".

AGC Glass Europe est spécialisée dans la production de verre plat à destination des secteurs de la construction et de l'automobile. L'entreprise emploie 15 000 personnes en Europe, dont 700 sur le site de Moustier-sur-Sambre.