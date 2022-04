AGC Moustier : la grève devrait se poursuivre sur le site de Jemeppe-sur-Sambre

La conciliation qui a eu lieu lundi soir entre les syndicats et la direction d'AGC Glass n'a débouché sur aucune solution, indiquent la FGTB et la CSC. Une assemblée générale aura lieu ce matin à 08h00 et une majorité du personnel devrait poursuivre le mouvement de grève.

Une partie du personnel avait débrayé mi-mars en raison du défaut de paiement de primes. Un ultimatum a ensuite été fixé au 4 avril mais la grève a repris fin mars, faute de proposition. Les syndicats attendaient donc beaucoup du bureau de conciliation organisé lundi soir à la demande de la direction. Ils en sont finalement ressortis déçus et remontés. En outre, les travailleurs sont dans l'attente d'une prime promise par la direction pour les efforts fournis durant la crise sanitaire (flexibilité, heures supplémentaires...). Il est aussi question d'une prime acquise en 2018 et qui n'a pas encore été payée. "La coupe est pleine pour les travailleurs d'AGC Moustier", ont regretté les représentants des syndicats à l'issue de la concertation de lundi soir. "Malheureusement, force est de constater que la direction n'a jamais eu l'intention de trouver une solution au conflit. Il est totalement irresponsable de sa part de n'avoir fait aucune proposition lors des négociations de ce jour." "La direction porte aussi l'entière responsabilité des pertes financières, de la désorganisation et de la mise en chômage temporaire de l'ensemble de sa production dans ses propres usines et dans toute l'Europe", ont-ils ajouté, citant en Belgique les sites de Lodelinsart, Seneffe, Zeebrugge ou encore Mol. Des actions sont déjà envisagées à l'issue de l'assemblée générale de mardi matin, ont-ils encore précisé. AGC Glass est une société spécialisée dans la fourniture de verre pour les secteurs de la construction et de l'automobile. Elle emploie 15.000 personnes en Europe dont 700 à Moustier-sur-Sambre, dans la commune de Jemeppe-sur-Sambre (province de Namur). La grève qui a repris fin mars concerne environ 500 travailleurs, la production étant dès lors fortement réduite.