AGC Fleurus : syndicats et politiques peuvent-ils faire plier la multinationale ?

Ce lundi à 11 heures les syndicats d’AGC Fleurus seront reçus par le gouvernement wallon à Namur. Une première rencontre après l’annonce par la multinationale japonaise de sa volonté de fermer totalement le site d’ici fin 2023. Cette annonce, c’est un coup de massue pour les 187 travailleurs spécialisés dans la fabrication de parebrises automobiles qui, au rythme des restructurations, avaient appris à vivre avec cette menace permanente.

Nous avons rencontré un ancien permanent syndical qui n’est que moyennement surpris par cette décision : " La stratégie du groupe AGC était déjà très claire en 2004 lors de la fameuse grève qui a duré plus de 100 jours, explique Paul Lootens, qui, à l’époque était le permanent national FGTB en charge des discussions avec la multinationale japonaise. La restructuration de l’époque allait finalement coûter 250 emplois, mais ce n’était qu’une première étape ! AGC, poussé par ces actionnaires qui voulaient toujours plus de dividendes, saisissait toutes les occasions pour dégraisser. A Fleurus, le savoir-faire était reconnu mais l’idée était de construire de nouvelles usines à l’Est, pour créer une concurrence interne au sein du groupe et cela sur le dos des travailleurs en augmentant sans cesse la pression sur la productivité."

Lors de la rencontre avec les responsables politiques wallons de ce lundi, il risque une nouvelle fois d’être question des aides octroyées aux multinationales notamment pour la recherche et le développement. "AGC a reçu des aides conséquentes notamment pour son centre de recherche à Gosselies, précise Paul Lootens. Cette recherche pour rester à la pointe est une nécessité et la financer, la soutenir est essentiel mais par contre, pourquoi ne pas conditionner ces aides à la pérennité de l’emploi dans le pays ? Cette question se pose lors de chaque délocalisation du savoir-faire que nous avons vers d’autres pays."

Selon des chiffres avancés par les syndicats, au fil du temps, AGC aurait ainsi perçu plus de 50 millions d’euros d’aides rien que pour l’aide à la recherche.

Mais n’est-ce pas trop tard pour faire pression sur la multinationale japonaise et la contraindre à faire marche arrière ? Paul Lootens dit non ! : "Je pense qu’il faut faire bloc et faire preuve de volonté politique pour faire plier cette "dictature des multinationales". Il faut se battre et être très ferme. Le marché de l’automobile va mal mais le groupe AGC continue de faire des bénéfices et a de l’argent. Il y a une panoplie d’actions notamment politiques qui peuvent faire pression d’autant que la multinationale japonaise pourrait faire le gros dos et permettre à AGC Fleurus de survivre. Il faut en tout cas se battre pour."

Les syndicats d’AGC sont attendus à l’Elysette, à Namur à 11 heures