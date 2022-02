AGC Fleurus: première réunion entre les syndicats et le gouvernement wallon

Une réunion entre les syndicats d’AGC Fleurus et le gouvernement wallon a eu lieu ce lundi matin à Namur. Il s’agissait de la première rencontre après l’annonce par la multinationale japonaise de sa volonté de fermer totalement le site d’ici fin 2023. Cette annonce est un véritable coup de massue pour les 187 travailleurs spécialisés dans la fabrication de parebrises automobiles qui avaient déjà subi de nombreuses restructurations par le passé.

Ni les travailleurs, ni les syndicats, ni le gouvernement wallon ne sont dupes : la direction ne reviendra pas sur sa décision de fermer le site. Cette première réunion a donc permis aux syndicats de discuter de l’avenir des travailleurs. L’enjeu est qu’ils puissent continuer à travailler sur le même site mais sur un autre projet.

Il est encore trop tôt pour déterminer de quel projet il s’agira. Néanmoins, les syndicats espèrent prochainement du concret. "Le gouvernement wallon a compris que c’était un dossier emblématique. Mais en matière de réindustrialisation du site, il va nous falloir de vraies propositions et non pas des petites propositions où on nous dit après 6 mois “désolé, on n’a fait ce que l’on pouvait””, souligne Sébastien Depanloup, secrétaire fédéral FGTB.

À ce stade, le gouvernement wallon n’a toujours pas rencontré la direction.