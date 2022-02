AGC Fleurus : les syndicats ont rencontré le gouvernement wallon pour l’informer

C’est dans ce contexte que les travailleurs ont repris le chemin du boulot, aujourd’hui, après un arrêt de quelques jours, consécutif à l’annonce de la fermeture. Atmosphère lourde. Fataliste. "On s’y attendait, nous confie un ouvrier proche de la retraite avec 38 ans d’ancienneté. Des restructurations, j’en ai connu cinq. Quand on voit qu’il n’y a pas de renouvellement, pas d’investissement dans les outils de production, on sent bien qu’il n’y a plus d’avenir. Le drame, c’est pour les jeunes. Pourtant, l’expertise du verre, on l’a, ici à Fleurus. Mais bon. Le gouvernement ? Il ne pourra rien y faire"! La plupart des ouvriers qui ont repris le boulot ce matin refusent de nous parler. L’un d’entre eux se lâche "Nous assumerons parce que la fermeture n’est pas non plus pour demain. Fin 2023 qu’ils ont dit. M’enfin, l’envie de travailler, elle n’est plus là. L’ambiance est lourde, mais ça ne sert plus à rien de mener des actions".