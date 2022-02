AGC Fleurus : le gouvernement wallon a rencontré la direction

C’est bien entendu une question qui a été abordée. Il existe à Fleurus un savoir-faire et un outil. La direction locale a d’ores et déjà annoncé vouloir se mettre en recherche d’un maintien d’une certaine activité verrière sur le site fleurusien. Jean-Marc Meunier le précise : "Cela fait aussi partie de notre rôle, dans le cadre de la Loi Renault. Avec les partenaires, dont les syndicats, nous allons voir comment il est possible de relancer une activité avec ces outils et ce savoir-faire. Non plus sous la bannière AGC, mais nous devons chercher en tout cas les opportunités de maintenir une activité sur ce site". Elio Di Rupo détaille les pistes de reprise présentées par la direction locale et la direction européenne d’AGC : "Il existe, selon eux, un marché relatif aux pare-brises de remplacement. Non pas des pare-brises destinés aux modèles neufs, mais destinés au remplacement. Il y aurait également d’autres débouchés pour ce verre feuilleté, notamment dans le secteur de la batellerie. Des débouchés différents de l’activité actuelle mais qui pourraient permettre le maintien d’environ 50% de l’activité. Le maintien d’un certain niveau d’emploi, c’est évidemment ce qui nous préoccupe".