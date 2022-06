AGC Fleurus : échec des négociations avec le groupe flamand "Punch" pour une reprise

Le groupe AGC est donc contraint de se rediriger vers son plan B : le groupe "Strazzante." Un groupe actif dans le secteur du verre, et sous-traitant d’AGC. Une piste qui semble envisageable. Mais les syndicats ne cachent toutefois pas leur déception : "On espère que le plan B va fonctionner. Mais clairement, nous sommes déçus. Avec Strazzante, en cas de reprise, entre 30 et 50 emplois seraient sauvés. Mais pour les autres, cela annoncerait la fin d’une carrière chez AGC." explique Kevin Peeters, permanent syndical FGTB.