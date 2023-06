AGC Fleurus : 54 emplois pourraient finalement être conservés sur le site

Des emplois sont en passe d’être finalement sauvés sur le site d’AGC Fleurus, c’est ce qu’a indiqué récemment, le ministre wallon de l’économie, Willy Borsus, en réponse à une question parlementaire. Un accord pour maintenir une production de parebrises de remplacement est imminent entre AGC et le groupe Strazzante. On se souvient qu’en février 2022, après plusieurs restructurations, AGC annonçait la fermeture du site de Fleurus et la perte des 187 emplois restants. Au fil des mois une seule piste de reprise était encore sur la table.

"Selon nos informations, le groupe Strazzante et AGC ont effectivement trouvé un terrain d’entente, confirme Kevin Peeters, permanent FGTB. Cet accord porte sur la poursuite de cette production de produits de remplacement. Fin septembre, quand AGC quittera définitivement le site, Strazzante prendra alors le relais en occupant une partie du bâtiment."

C’est donc bien une nouvelle entreprise qui va être créée sur les cendres d’AGC Fleurus.

"Les travailleurs qui seront repris repartent effectivement de zéro, précise Kevin Peeters. Tous les travailleurs d’AGC toucheront la prime de départ négociée par les syndicats avec AGC. Ensuite, ceux qui le souhaitent pourront postuler prioritairement dans la nouvelle structure du groupe Strazzante mais très certainement avec une perte d’ancienneté et des conditions différentes. Et pour les autres travailleurs, il faudra chercher ailleurs. Si la fin d’AGC reste un drame pour les verriers que nous sommes, la petite consolation c’est d’être parvenu à conserver une activité verrière sur le site."

On précisera encore que cette reprise est rendue possible par le fait que le repreneur Strazzante a reçu la garantie de continuer à produire ces parebrises de remplacement pour AGC pour au moins 5 ans. Un volume de production qui garantit du travail pour les 54 travailleurs qui seront réengagés.

La confirmation de ce maintien de 54 emplois à Fleurus est attendue dans les jours prochains.