Agatha Christie’s England : 5 lieux qui ont inspiré l’œuvre d’Agatha Christie

4. Upper House, Hayfield

Situé dans le Derbyshire, l’Upper House appartenait à la sœur de la romancière et son mari. Trouvant dans cette maison de campagne un véritable havre de paix loin du bourdonnement de la ville, Agatha Christie en fera sa résidence d’écriture principale. Les paysages sauvages de l’Angleterre du Nord et les mœurs de la classe supérieure rurale deviennent alors les décors de ses romans. Le nom de la gare "Marple Station" lui inspira même le nom de sa célèbre héroïne Miss Marple. Même si la famille d’Agatha Christie a vendu la maison en 1958, les rénovations entreprises sont restées fidèles à l’esprit initial de l’Upper House si bien qu’il est aujourd’hui possible de dormir dans la chambre d’Agatha Christie, telle qu’elle l’a connue !